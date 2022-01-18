Erdoğan Karadeniz gazı için imzayı attı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 yatırım ajandası kapsamında ekonomik ve sosyal katkısı yüksek, acil hizmet ihtiyacını karşılayan 3 bin 134 projeye 184.3 milyar lira ödenek aktarılacak.

14.8 milyar TL ödenek

Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar m³'lük doğal gazın ilk olarak 2023 yılında halkımızın hizmetine sunulması amacıyla yürütülen Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nde çalışmalara hızla devam edilmekte olup projeye bu yıl 14.8 milyar TL ödenek tahsis edildi. Ülkemizin doğal gaz arz güvenliği açısından kritik öneme sahip olan Kuzey Marmara ve Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Projelerinde çalışmalara tüm hızıyla devam edilmekte olup bu projelere yaklaşık 4.5 milyar lira aktarılacak.

Sabiha Gökçen'e metro

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yatırımları içinde Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı, Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Bağlantıları, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı gibi projelerle kent içi ulaşım ön plana çıkıyor. Bu yıl Ankara-İstanbul Hızlı Tren projesi ile iki önemli şehir arasında seyahat süresinin kısaltılmasını teminen yaklaşık 1.3 milyar lira, Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu projesine 3.3 milyar lira ödenek ayrıldı.

Kimya sektörü başı çekti

Kamunun bu yıl imalat sanayisi yatırımları için en fazla ödenek tahsis ettiği sektör 797 milyon 764 bin lirayla kimya olurken, KOBİ ve girişimcilik ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada yer alan demir yolu taşıt sanayi için tahsis edilen ödenek tutarı da 416 milyon 600 bin lira oldu. Ödenek artış oranları açısından bakıldığında ilk sırayı demir yolu taşıt sanayi aldı. Bu sektör için ayrılan ödenek geçen yıla göre yüzde 774 arttı.

Kaynak: Sabah