Erdoğan: Kanal İstanbul projesinde Kore'nin yer alması iftihar vesilesi

Özbekistan'daki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'de. Erdoğan, Başkent Seul'de Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyaretinde konuştu.

Erdoğan, "FETÖ'cülerin Güney Kore'deki faaliyetlerine son verilmesini arzu ediyoruz." dedi.

Kanal İstanbul projesiyle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu projede özellikle Kore'nin de yer alması bizler için ayrı bir iftihar vesilesi olacak." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber