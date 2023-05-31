Erdoğan kadeh de kaldırsın mı? Lan gidin yatın

"Seçimden önceki acil ihtiyaçları Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapmaktı. İhtiyaçları gerçekleşmeyince, Cumhurbaşkanı seçilene akıl vermeye kalkışıyorlar" ifadelerini kullanan Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, "İçlerine Ertuğrul Özkök kaçmış gibi. Oldu olacak, Özkök'ün vaktiyle önerdiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan yan masaya kadeh de kaldırsın mı? Yan masaya, yani, kavganın müsebbiplerine, Kandil'le tandem oynayanlara, 'Asacağız, keseceğiz, hesap soracağız' diyerek fasılasız tehdit edenlere, 15 Temmuz'a 'Tiyatro' diyenlere... Lan gidin yatın" dedi.

Tuna, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Mensubu olduğumuz mana ikliminden dolayı bizi aşağılayanlarla ve tehdit edenlerle bir oldunuz.

Bu aziz milletin ruh köküne düşman olanlarla ittifak kurdunuz. Birlikte mücadele ettiklerimizle kol kola girdiniz.

Bize husumet besleyenlerin sevgisi size, nefreti bize kaldı. Matine-suare bu nefretle boğuşurken bizi sırtımızdan hançerlediniz.

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Sırtımızı yasladığımız "muhafazakâr mahalleyi" sinsi bir şekilde zehirlemeye çalıştınız.

15 Temmuz saldırısının ardından toparlanır gibi oldunuz. Çok geçmeden tıynetinize yakışana döndünüz.

FETÖ, 15 Temmuz'a, Kılıçdaroğlu'yla eşzamanlı "Tiyatro" dedi. Siz de "28 Şubat'tan daha beter..." dediniz. Taraf'ta yazı işleri müdürlüğü yapmış o arkadaşınız da Mehmet Akif'in Erdoğan döneminde Türkiye'de yaşayamayacağını dile getirecek kadar tozuttu.

Hırsınızdan gözleriniz kör oldu. O kadar ki FETÖ'nün ve PKK'nın umudu haline geldiniz.

Dünyanın en vefalı insanına ihanet ettiniz.

(...) Çok komikler.

Bunlardan daha komiği "Eski Akepeli gevşeklerin" manşetleri: Barışın daha fazla zedelenmemesi için vatandaşları karşı karşıya getiren kavga dilinin artık terk edilmesi gerekiyormuş. Acil ihtiyaç normalleşmeymiş...

Seçimden önceki acil ihtiyaçları Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapmaktı.

İhtiyaçları gerçekleşmeyince, Cumhurbaşkanı seçilene akıl vermeye kalkışıyorlar.

İçlerine Ertuğrul Özkök kaçmış gibi. Oldu olacak, Özkök'ün vaktiyle önerdiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan yan masaya kadeh de kaldırsın mı?

Yan masaya, yani, kavganın müsebbiplerine, Kandil'le tandem oynayanlara, "Asacağız, keseceğiz, hesap soracağız" diyerek fasılasız tehdit edenlere, 15 Temmuz'a "Tiyatro" diyenlere...

Lan gidin yatın."

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