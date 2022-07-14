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Siyaset ‘Erdoğan kaçacak’ yalanı tutmayınca... Türkiye'den kaçan Turhan Çömez motoru yaktı!
Siyaset

‘Erdoğan kaçacak’ yalanı tutmayınca... Türkiye'den kaçan Turhan Çömez motoru yaktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Kaçacak" iftirası atanlar, yalanları tutmayınca bu sefer de "Erdoğan'ın yakın çevresi kaçacak." yalanını gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 21:57:00 -
‘Erdoğan kaçacak’ yalanı tutmayınca... Türkiye'den kaçan Turhan Çömez motoru yaktı!

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a diktatör suçlamasında bulunup, Türkiye'den İngiltere'ye kaçan ve Londra’da hastasını tedavi ettiremediği için Türkiye'ye getirip Erdoğan'ın kurduğu sağlık sistemi sayesinde tedavi ettirebilen Dr. Turhan Çömez, muhalefetin yıllardır dile getirdiği "Erdoğan kaçacak" yalanı tutmayınca, yeni bir yalan üretti.

İsim dahi veremeyen Çömez, bu sefer de "Erdoğan'ın yakın çevresi kaçacak" şeklinde açıklama yapıp, çamur at izi kalsın taktiği ile algı operasyonuna soyundu.

'Çok yakın çevresinden insanlar var'

KRT TV canlı yayınında konuşan AK Parti eski Milletvekili Turhan Çömez, "Erdoğan’ın yakın çevresinden dahi şu anda İngiltere’de kariyer arayan, gelecek arayan, istikbal arayan insanlar var. Ailesinin bir kısmını orada bırakıp kendisi gelip giden çok önemli isimler var. Erdoğan’ın bunları iyi okuması lazım." diyerek kendince fitne tohumu ekmeye çalıştı.

Çömez, "Yurt dışına gitme planı yapanlar Erdoğan’ın ailesinden birileri mi?" sorusuna ise isim veremeden, "Hayır. Erdoğan’ın yakın çevresinden. Ailesinden bahsetmiyorum. İngiltere’yi bildiğim için zaman zaman da karşılaştığım için net olarak söylüyorum; çok yakın çevresinden insanlar var." ifadeleri ile karşılık verdi.

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