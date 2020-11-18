Erdoğan kabul etmedi protestolarla çekti gitti

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Avrupa ve Ortadoğu turu kapsamında ülkemize de gelen fakat resmi olarak hiçbir yetkili tarafından muhatap alınmayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkemizden ayrıldı.

Protesto edildi

İstanbul’a gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, protestolar eşliğinde ülkemizi terk etti. Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde resmi ziyaretle karşılanan Pompeo, ülkemizde hiçbir resmi makam tarafından muhatap alınmadı. Patrikhaneye provokatif bir ziyaret gerçekleştiren Pompeo burada Patrik Bartholomeos ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında Türkiye Gençlik Birliği’ne (TGB) üye bir grup, patrikhane yakınlarında bir protesto gösterisi düzenledi. Ellerinde ‘‘milyonlarca Müslümanın katili ABD’’ ve ‘‘Haçlı rüyası ABD’nin kâbusu olacak’’ yazılı pankartlar taşıyan grup ABD aleyhinde sloganlar attı.

Türkiye ziyareti öncesi Fransız gazetesi Le Figaro’nun sorularını cevaplayan Pompeo, küstah açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye’nin askeri gücüne değinen Pompeo, “Türkiye’nin giderek artan askeri kabiliyetleri bir endişe kaynağı” ifadelerini kullanmıştı.