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Gündem Erdoğan kabul etmedi protestolarla çekti gitti
Gündem

Erdoğan kabul etmedi protestolarla çekti gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye’yi terk etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 09:27:00 - 2020-11-18 09:28:21
Erdoğan kabul etmedi protestolarla çekti gitti

 Haber Merkezi 

Avrupa ve Ortadoğu turu kapsamında ülkemize de gelen fakat resmi olarak hiçbir yetkili tarafından muhatap alınmayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkemizden ayrıldı.

Protesto edildi

İstanbul’a gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, protestolar eşliğinde ülkemizi terk etti. Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde resmi ziyaretle karşılanan Pompeo, ülkemizde hiçbir resmi makam tarafından muhatap alınmadı. Patrikhaneye provokatif bir ziyaret gerçekleştiren Pompeo burada Patrik Bartholomeos ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında Türkiye Gençlik Birliği’ne (TGB) üye bir grup, patrikhane yakınlarında bir protesto gösterisi düzenledi. Ellerinde ‘‘milyonlarca Müslümanın katili ABD’’ ve ‘‘Haçlı rüyası ABD’nin kâbusu olacak’’ yazılı pankartlar taşıyan grup ABD aleyhinde sloganlar attı.

 Türkiye ziyareti öncesi Fransız gazetesi Le Figaro’nun sorularını cevaplayan Pompeo, küstah açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye’nin askeri gücüne değinen Pompeo, “Türkiye’nin giderek artan askeri kabiliyetleri bir endişe kaynağı” ifadelerini kullanmıştı.

 

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

ali

hadi anca gidersin yaylan!
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hizipsavar

helal olsun başkan bunu senden başka yapacak adam yoktu orda. düşnsenize kk başkan koşa koşa istanbula giderdi. Allahım c.c. kabus gibi sen bizi hizipci şeytanların şerrinden koru.
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