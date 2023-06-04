Erdoğan kabineyi açıkladı ama…

Türkiye'nin 100. yılında görev alacak yeni kabine üyeleri açıkladı. Sürpriz isimlerin olduğu yeni kabinede dikkat çeken isimler yer aldı.

Başkan Erdoğan, Dışişleri Bakanı olarak Hakan Fidan'ı, Milli ve Savunma Bakanı olarak Yaşar Güler'i, İçişleri Bakanı olarak ise Ali Yerlikaya'yı atadı.

Son durumla beraber MİT Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Genelkurmay Başkanlığı koltukları boş kaldı.

Yeni bakanların en kısa sürede göreve başlaması beklenirken kritik koltuklara kimin getirileceği ise henüz açıklanmadı. 3 önemli koltuk için en kısa sürede yeni atamaların duyurulması bekleniyor.

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