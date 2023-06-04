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Gündem Erdoğan kabineyi açıkladı ama…
Gündem

Erdoğan kabineyi açıkladı ama…

Yeniakit Publisher
2023-06-04 08:32:00 -
Erdoğan kabineyi açıkladı ama…

Erdoğan, Türkiye'nin 100. yılında göreve başlayacak yeni kabine üyelerini duyurdu ancak 3 önemli koltuk boş kaldı.

Türkiye'nin 100. yılında görev alacak yeni kabine üyeleri açıkladı. Sürpriz isimlerin olduğu yeni kabinede dikkat çeken isimler yer aldı.

Başkan Erdoğan, Dışişleri Bakanı olarak Hakan Fidan'ı, Milli ve Savunma Bakanı olarak Yaşar Güler'i, İçişleri Bakanı olarak ise Ali Yerlikaya'yı atadı.

Son durumla beraber MİT Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Genelkurmay Başkanlığı koltukları boş kaldı.

Yeni bakanların en kısa sürede göreve başlaması beklenirken kritik koltuklara kimin getirileceği ise henüz açıklanmadı. 3 önemli koltuk için en kısa sürede yeni atamaların duyurulması bekleniyor.
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Yorumlar

Mustafa

Neden Mehmet Şimşek bir öneren mi var Kemal derviş gibi

Uğur

Bakanlar arasında az çok tanıdığım veya yorumlayabildiğim kişiler çok ama çok yanlış kişiler. MİT müsteşarlığı ise anlaşıldığına göre en yanlış insan olan İbrahim K.'ya gitmek üzere. Ulusumuza geçmiş olsun. Zilletçi kodamanlar kahkaha atıyor.
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