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Gündem

İlker Başbuğ Yüce Divan'da yargılanacaktı! Erdoğan devreye girdi

Genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ'un, bugün Yüce Divan'da yargılanması bekleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanmasına izin vermedi.

2019-10-31 11:23:00 - 2019-10-31 11:36:27
İlker Başbuğ Yüce Divan'da yargılanacaktı! Erdoğan devreye girdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), 31 Ekim Perşembe günü Genel Kurul gündemine, Genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ'un Yüce Divan yargılamasını almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlker Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanmasına izin vermedi.

Karar yüksek mahkeme'ye bırakılmıştı

Yargılamayı Yüce Divan sıfatıyla, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu yapacaktı.

2017 yılının Temmuz ayında İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Başbuğ’un dosyasını ayırarak Anayasa Mahkemesi’ne göndermişti. Mahkeme gerekçe olarak Yargıtay’ın bozma ilamında da açıkça vurguladığı gibi mahkemenin görevsiz olduğunun ortada olduğunu belirterek, "Dosyada yapılabilecek tüm tartışmaların ve gerekirse delillerin değerlendirilmesinin yüksek görevli mahkemece yapılmasının uygun olacağı her türlü izahtan ötedir. Bozma ilamı da açıkça bunu belirtmektedir." tespitinde bulunmuştu.

Mahkeme, beraat kararı verilip verilmeyeceği değerlendirmesinin dahi yüksek görevli mahkemece yapılmasının yerinde olacağını vurguladığı gerekçesinde, "Zira görev hususunun öncelikle değerlendirilmesi zorunlu hususlardan olduğu, görevli olmayan mahkemece yapılan işlemlerin hükümsüz olduğu, bu nedenle olası bir beraat kararının da yüksek görevli mahkemece verilmesinin en doğru olacağı sonucuna varılmıştır." ifadelerine yer vermişti.

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Yorumlar

Eyman

Hepsi Reisimize kurban olsun. Sn. Başkanımız her zaman olduğu gibi yine hainlere zeytin dalı uzatarak onları ıslah olmaya çağırıyor; ama şunu da unutmasınlar ayaklarını yorganlarına göre uzatsınlar, vatanlarına ve kendi miletine karşı başkalarının maşalığına girmesinler!
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Sokağın sesi

Neden vermedi? Böyle bir şeye yetkisi var mı? ....haberi eksik vermişsiniz!
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