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Erdoğan, İstanbul AK Parti İlçe Başkanları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul AK Parti İlçe Başkanları ile telekonferans yoluyla görüştüİSTANBUL - Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda parti yöneticileri bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul AK Parti İlçe Başkanları ile telekonferans yoluyla görüştü.

05 Kasım 2018 Pazartesi 20:46
Erdoğan, İstanbul AK Parti İlçe Başkanları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul AK Parti İlçe Başkanları ile telekonferans yoluyla görüştü. 

Toplantı 4 saat sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan yerel seçimler öncesinde Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda parti yöneticileri ile istişare toplantısında bir araya gelmişti.

4 saat süren toplantının ardından İstanbul İl Başkanlığından ayrılan Erdoğan, İlçe Başkanları ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul AK Parti İlçe Başkanları ile telekonferans yoluyla görüşme yaptı. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 20:46
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Ak Parti
  3. İstanbul

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