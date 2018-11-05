Erdoğan, İstanbul AK Parti İlçe Başkanları ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul AK Parti İlçe Başkanları ile telekonferans yoluyla görüştüİSTANBUL - Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda parti yöneticileri bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul AK Parti İlçe Başkanları ile telekonferans yoluyla görüştü.05 Kasım 2018 Pazartesi 20:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul AK Parti İlçe Başkanları ile telekonferans yoluyla görüştü.
Toplantı 4 saat sürdü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan yerel seçimler öncesinde Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda parti yöneticileri ile istişare toplantısında bir araya gelmişti.
4 saat süren toplantının ardından İstanbul İl Başkanlığından ayrılan Erdoğan, İlçe Başkanları ile de görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul AK Parti İlçe Başkanları ile telekonferans yoluyla görüşme yaptı. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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