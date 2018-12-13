0553 313 94 23

Erdoğan işaret verdi! TSK harekete geçti

Başkan Erdoğan'ın, "Fırat'ın doğusunda harekat birkaç gün içerisinde başlayacak" açıklamasının ardından TSK harekete geçti.

13 Aralık 2018 Perşembe 18:17
Erdoğan işaret verdi! TSK harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fırat'ın doğusunda harekata birkaç gün içerisinde başlanacağını açıklamasıyla, Türkiye'nin Suriye sınırı hareketlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyat sürdürülürken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçti.

Sınıra birlikler gönderildi

Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen zırhlı araçlar ile komando birlikleri ve JÖH birlikleri Hatay'a geldi. Hassa ilçesinden güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti.

Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen araçların, takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Erdoğan, "Birkaç gün içerisinde başlayacak" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fırat'ın doğusunda harekata birkaç gün içerisinde başlanacağını açıkladı. Erdoğan açıklamasında, "Ülkemizin beka meselesi olarak gördüğümüz Suriye politikasındaki derin görüş ayrılıklarımızın, gelecekteki daha büyük işbirliklerimizin önünde bir engel oluşturmasına izin vermemeliyiz. İşte bu anlayışla Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içerisinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz. Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır." dedi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 18:17
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. Amerika
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Kırıkhan
  6. Hatay
  7. Türk Silahlı Kuvvetleri
  8. Hassa
  9. TSK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tel Rıfat'tan Afrin'e taciz ateşi: 1 şehit!
    1. Tel Rıfat'tan Afrin'e taciz ateşi: 1..
    2. CHP Kayseri ilçe belediye başkan..
    3. Emekliye müjde! 400 lira zam geliyor
    4. Uzun ömürlü evliliğin sırları nelerdir?
    5. Gripten korunmanın yolu...
    6. AK Parti'nin MHP'yi destekleyeceği..
    7. Hedik kaynatmak nedir?
    8. CHP Kastamonu ilçe belediye başkan..
    9. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    10. Soğanın faydaları nelerdir?
    11. Gazeteci Yusuf Kaplan "Yılın..
    12. Yumurtaları saklarken bunlara dikkat!
    13. "Anlaşma Husilerin Hudeyde'deki..
    14. Aykut Kocaman'dan Trabzon'a şike..
    15. Eğitime kar engelli! Okullar tatil..
    16. Turşunun tuzu fazla geldiyse ne yapmak..
    17. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    18. Görme engelli ve cam kemik hastası..
    19. "Denizlispor'u iyi analiz ettik"
    20. Çocuklardaki duruş bozukluğunu önlemek..
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    13 Aralık 2018
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!