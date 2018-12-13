Erdoğan işaret verdi! TSK harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fırat'ın doğusunda harekata birkaç gün içerisinde başlanacağını açıklamasıyla, Türkiye'nin Suriye sınırı hareketlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyat sürdürülürken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçti.

Sınıra birlikler gönderildi

Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen zırhlı araçlar ile komando birlikleri ve JÖH birlikleri Hatay'a geldi. Hassa ilçesinden güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti.

Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen araçların, takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Erdoğan, "Birkaç gün içerisinde başlayacak" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fırat'ın doğusunda harekata birkaç gün içerisinde başlanacağını açıkladı. Erdoğan açıklamasında, "Ülkemizin beka meselesi olarak gördüğümüz Suriye politikasındaki derin görüş ayrılıklarımızın, gelecekteki daha büyük işbirliklerimizin önünde bir engel oluşturmasına izin vermemeliyiz. İşte bu anlayışla Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içerisinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz. Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır." dedi.