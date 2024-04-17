Erdoğan İran İsrail gerginliğini yorumladı! Gerilimin müsebbibi Netanyahu ve gözünü kan bürümüş yönetimidir

Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Gazze'de yaşanan soykırım ve sonrasında İran ile İsrail arasında yaşanan gerilime de değindi. Erdoğan "13 Nisan gecesi yüreklerimizi ağzımıza getiren gerilimin birinci müsebbibi Netanyahu ve gözünü kan bürümüş yönetimidir." ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİKLE KINANMASI GEREKEN NETANYAHU'DUR"

Erdoğan "Hafta sonu yaşanan hadiseler hem batının çifte standartlı tutumunu hem de tüm bölgeyi sarabilecek savaş ihtimalinin çok uzak olmadığını göstermiştir. Problemin kaynağı doğru tespit edilmelidir. Sadece 13 Nisan gecesine bakarak değerlendirmede bulunmak hakkaniyetli olmayacaktır. 7 Ekim'den bu yana İsrail hükümeti ateşi bölgeye yaymak için provokatif adımlar atmaktadır. İsrail'in Şam'daki İran büyükelçiliğini hedef alması bardağı taşıran son damla oldu. Birkaç ülke dışında tepki veren çıkmadı. İran'ın cevabı karşısında hemen kınama yarışına girdiler. Oysa burada öncelikle kınanması gereken Netanyahu'nun tam kendisidir." dedi.

GÖZÜNÜ KAN BÜRÜMÜŞ İSRAİL YÖNETİMİ

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: Gazze'de kadın çocuk bebek demeden 34 binden fazla masumu katleden, basın mensuplarını öldüren, okulları, kiliseleri, camileri, tam 193 gündür gözleri önünde soykırım uygulayan tüm bunlarla birlikte kamuoyu baskısını azaltmak için her türlü şımarıklığı sergileyen Netayahu'dan başkası değildir. Şurası tartışmasız bir gerçektir 13 Nisan gecesi yüreklerimizi ağzımıza getiren gerilimin birinci müsebbibi Netanyahu ve gözünü kan bürümüş yönetimidir.

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"TEMASLARIMIZI ARTIRDIK"

Türkiye olarak son 2 gündür Gazze'deki katliamların geri plana itilmemesi için temaslarımı artırdık. Bizim de dün Katar Emiri ile görüşmemiz oldu. Tüm tarafların şu hakikatin idrakinde olması gerekiyor. Gerilimde sürekli el yükselterek hiçbir yere varılmaz. Ateşe körükle gitmenin de Netanyahu yönetimini sürekli şımartmanın da hiç kimseye hayrı dokunmaz.

193 gündür ortada tek bir mağdur vardır o da mazlum Gazze halkıdır. İslam alemi başta olmak üzere sorumluluk sahibi herkes artık seslerini daha fazla yükseltmelidir. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.