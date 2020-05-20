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Erdoğan: "İnşallah Meclis'in yeni yasama döneminde yeni reform (yargı) paketleriyle milletimizin huzurunda olacağız."

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:54:37 -
Erdoğan: "İnşallah Meclis'in yeni yasama döneminde yeni reform (yargı) paketleriyle milletimizin huzurunda olacağız."
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