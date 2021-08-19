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Ekonomi Erdoğan imzayı attı! Devletin hakkı yüzde 25 arttı
Ekonomi

Erdoğan imzayı attı! Devletin hakkı yüzde 25 arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Maden kanunu kapsamında alüminyum, bakır, çinko, demir, krom ve kurşun madenlerini için belirlenen devlet hakkı oranları yüzde 25 artırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 10:22:00 - 2021-08-19 17:24:55
Erdoğan imzayı attı! Devletin hakkı yüzde 25 arttı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, dördüncü grup madenler arasında yer alan alüminyum, bakır, çinko, demir, krom, kurşundan alınan ve "maden istihracı ile sağlanacak gelirden devlet payına düşen ve ödeme yükümlülüğü ruhsat sahibine ait olan kısım" olarak tanımlanan devlet hakkının yüzde 25 artırımlı olarak uygulanmasına karar verildi.

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Yorumlar

saffet

devamlı altın bulunuyor iyi güzel ama bulunan altının%25 devlete %75 kimin ögrenmek hakkımızdır diye düşünüyorum
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değişmeyen tek şey değişimdir

Bu farkı maden sahibi cebinden ödemeyeceğine göre yine her şeye zam gelecek demek.
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