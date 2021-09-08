  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sakarya'da "uçak düştü" ihbarı
Samsun ikinci dozda da mavi olmak istiyor
İzmir'de korkutan yangın
Saldırı yapacaklardı! 13 terörist öldürüldü
Ekonomi Erdoğan imzayı attı! Binlerce kişiye destek ödemesi müjdesi
Ekonomi

Erdoğan imzayı attı! Binlerce kişiye destek ödemesi müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destek ödemesi yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 14:00:00 -
Erdoğan imzayı attı! Binlerce kişiye destek ödemesi müjdesi

Destekleme ödemesi, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarım havzalarındaki köylerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak.

Karara göre Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçilere verim kayıpları oranlarına göre destek miktarı dekara 30-100 TL arasında doğrudan olacak.

Desteklemeden yararlanacak ürünlerdeki verim kaybı oranları; meteorolojik veriler, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kayıtları ve İl/İlçe Hasar tespit Komisyonları kayıtları dikkate alınarak İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından belirlenecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay