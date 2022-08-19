'Erdoğan imzalı saatler TELE 1’de dağıtılmış'

'Çamur at izi kalsın' stratejisiyle her türlü yalanı uydurup avam tabakasına yutturan ve karınca gözü boyutunda notlarla 'özür dileyip' düzeltme yaparak işin içinden çıkan muhalif görünümlü karaktersiz medya seçime az bir zaman kala karaktersizlik yapmaya devam ediyor. Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik son çıkan 'Erdoğan AKP'li yöneticilere lüks saat dağıttı' yalanını köşe yazısında irdeledi. İşte o yazı:

AK Parti’nin kuruluş programına katılanlara Recep Tayyip Erdoğan imzalı pahalı İsviçre saatleri dağıtıldığına dair paylaşımlar sosyal medyada elden ele dolaşıyor. AK Partili yetkililere sordum, “Ne bizim, ne de Cumhurbaş-kanlığı’nın böyle bir hediyesi oldu” yanıtını aldım.

Bu saat dağıtma haberi nereden çıktı o zaman?

Kaynak her zamanki gibi sosyal medya görünüyor. Ancak ana kaynak bu sefer bir televizyon kanalı. CHP’nin fonladığı ve başındaki Merdan Yanardağ’ın geçtiğimiz günlerde bu para ilişkisini itiraf ettiği TELE 1 kanalı gündeme getirmiş. Bir moderatör ve dört konuğun olduğu tartışma programında epey konuşmuşlar.

Burçin Atılgan’ın sunduğu programın o bölümünü açıp izledim. CHP Milletvekili Gökhan Zeybek, CHP’li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, ekonomist Selçuk Geçer ve siyaset bilimci Onur Alp Yılmaz gündemi değerlendirmişler.

Burçin Atılgan bir yerde, “AKP’nin kuruluşunun 21. yılına özel Recep Tayyip Erdoğan imzalı saatler dağıtıldı. Arkadaşlardan isteyebilir miyiz o görüntüyü? Saatlerin görüntüsünü. Gördünüz, bu saatler hediye edildi. Türkiye’de sorun çok bazı şeyler…” diyor.

Konuklardan Onur Alp Yılmaz da “Arkadaşlardan isteyince ben saat gelecek sandım” esprisi yapıyor.

Burçin Atılgan da kahkahasını basıyor.

Ekrana gelen ise saat dağıtma görüntüsü falan değil. Sunucu maçtaki pozisyonun tekrarını verir gibi anonslayınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’nin kuruluş yıl dönümüne katılan 3 bin kişiye tek tek saat dağıttığı anlar gelecek sanıyorsunuz. Oysa ekranda, kutusu içinde yakın plan fotoğraflanmış, Cumhurbaşkanlığı Forsu ve Recep Tayyip Erdoğan imzası olan bir saat beliriyor. Bu kadar. Kim verdi, kim aldı, kim fotoğrafladı? Hiçbir bilgi yok.

Dahası CHP Milletvekili Gökhan Zeybek de ekrana gelen, kutudaki saat üzerinden siyasi analizler yapmış.

Peki, nereden çıktı bu saat? Görüştüğüm AK Partili yetkililer, böyle bir saatin daha önceki yıllarda da dağıtılmadığını söylediler. Birine hediye mi edilmiş, yoksa birileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etmek için mi hazırlatmış belli değil. Ortada bir saat fotoğrafı var. O da TELE 1 TV’nin ekranında dönüp durmuş. Yani saatleri TELE 1 dağıtmış. Hem de bol keseden.

Sadece TELE 1 değil. Sözcü, Odatv ile birlikte bazı mavi tikli hesaplar da elden ele dolaştırmışlar. Onlara göre ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kuruluş yıl dönümü vesilesiyle AK Parti yöneticilerine ve milletvekillerine hediye göndermiş. Kaynak? Yok!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Yalanınız batsın” diye Tweet attı. Baktım haberi yayan mecralar herhangi bir düzeltme de yapmamışlar.

“Bu ülkede yalan söyleyeni dövmüyorlar” diye bir sosyal medya klişesi var. Kimse kimseyi dövmesin ama bu ülkede yalan haberin bir cezası, yaptırımı yok. Ekim’de TBMM’ye gelmesi beklenen sosyal medya yasasında gözler. “Çıksa da şu yalancılardan kurtulsak” diyenler çoğunlukta. Saat haberini yapan ve yayan medya kuruluşlarını, sosyal medya hesaplarını iyi takip edin. Yasa çıkmasın diye çarşaf çarşaf haberler yapacaklar.

Bu paylaşımlar Gökçek’in peşini bırakmaz

Melih Gökçek, Twitter’ın Türkiye’deki eski kullanıcılarındandır. Tam 4,3 milyon takipçisi var. Muazzam etkileşim gücü.

Eski bir belediye başkanı ve AK Parti’de resmi görevi olmamasına rağmen ne yazsa gündem oluyor. Çünkü Melih Bey gündemi Twitter’dan takip ediyor. Siyaseti buradan yapıyor. Seveni de çok sevmeyeni de. Lakin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti için Twitter’da ölümüne çarpıştığına herkes şahitlik eder.

Melih Bey canla başla tweetler atarken, son bir ayda iki büyük hata yaptı. Trollendi. Hem de öyle böyle değil. Muhalefete büyük malzeme verdi. “Jelibon madeni bulundu” müjdesi siyasi mizah literatürüne girdi. Son olarak da önceki akşam Beşiktaş’ın eski futbolcusu Abubakar’ın fotomontaj fotoğrafını “Somalili Türk askeri şehit oldu” diye paylaştı. Hemen sildi, özür diledi, “danışmanımın hatası” diye düzeltme yayınladı. Fakat ne çare…

Bir kere düştü sosyal medyaya. Şimdi bu hatayı da evire çevire kullanacaklar. Hakları da var. Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 yıl önceki “Kağıttepe” açıklaması nasıl ki dillerde. Jelibon da Somalili şehit de sık sık gündeme gelecektir. Burada can sıkıcı olan, şehitlik gibi kutsal bir mertebenin mizah malzemesi yapılacak olması. Yapmaya başladılar da.

Melih Bey’in heyecanını, azmini herkes görüyor. Bir süre sosyal medya kullanmasa, az dinlense... Biraz ara verse hedefin aslında kendisi olmadığını mutlaka anlayacaktır.