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Erdoğan imzaladı! Yeni üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın imzasıyla yeni kurulan üniversitelere 120 açıktan atama izni verildi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 23:52
Erdoğan imzaladı! Yeni üniversitelere kadro

Sabah'ta yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni kurulan Üniversitelere 120 açıktan atama izni verildi.

Yeni kurulan üniversitelere verilen kadro kullanım izni dağılımı şöyle:

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 7

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 8

Eskişehir Teknik Üniversitesi 8

Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 7

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa 8

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 7

Kayseri Üniversitesi 8

Konya Teknik Üniversitesi 8

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 7

MalatyaTurgut Özal Üniversitesi 8

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7

Samsun Üniversitesi 8

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 7

Tarsus Üniversitesi 7

Trabzon Üniversitesi 8

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 23:52
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Samsun
  4. Sakarya
  5. Kahramanmaraş
  6. Malatya
  7. Kütahya
  8. Konya
  9. Kayseri
  10. İstanbul
  11. Isparta
  12. Gaziantep
  13. Eskişehir
  14. Ankara
  15. Afyon
  16. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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