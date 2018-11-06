0553 313 94 23
impression

Erdoğan imzaladı... Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın imzasıyla yeni kurulan üniversitelere 120 açıktan atama izni verildi. 

06 Kasım 2018 Salı 06:17
Erdoğan imzaladı... Yeni kurulan üniversitelere kadro

Sabah'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın imzasıyla yeni kurulan Üniversitelere 120 açıktan atama izni verildi.

Yeni kurulan üniversitelere verilen kadro kullanım izni dağılımı şöyle:

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 7

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 8

Eskişehir Teknik Üniversitesi 8

Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 7

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa 8

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 7

Kayseri Üniversitesi 8

Konya Teknik Üniversitesi 8

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 7

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 8

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7

Samsun Üniversitesi 8

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 7

Tarsus Üniversitesi 7

Trabzon Üniversitesi 8

 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 06:17
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Samsun
  4. Sakarya
  5. Kahramanmaraş
  6. Malatya
  7. Kütahya
  8. Konya
  9. Kayseri
  10. İstanbul
  11. Isparta
  12. Gaziantep
  13. Eskişehir
  14. Ankara
  15. Afyon
  16. erdoğan
  17. kadro
  18. izin
  19. atama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    1. İnternetten satmaya başladılar! Alan..
    2. Korkunç olay: 2 yaşındaki yeğenini 5...
    3. 2 bina birden çöktü... 10 kişi kayıp
    4. Perde fiyatı sorup kartvizit aldı.....
    5. Balıkesir’de kabus gecesi… Bir kişi..
    6. Asfaltın bir karış altından tarih..
    7. Bakan Soylu Türkiye içindeki PKK'lı..
    8. Erdoğan imzaladı... Yeni kurulan..
    9. Binlerce çalışanı ilgilendiriyor.....
    10. Polis onları her yerde arıyor… Hayat..
    11. Ve Cenk Tosun Süper Lig'e geri..
    12. Fatih Terim'den yönetime çok sert..
    13. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan..
    14. Konyaspor Teknik Direktörü Rıza..
    15. Fenerbahçe yönetimi teknik direktör..
    16. Beşiktaş'tan Volkan Babacan bombası!
    17. ABD'den İran'a 3 şehirde izin: O..
    18. Nepal'de facia! Nehre düşen araçta 10..
    19. Güney Kore ve Kuzey Kore'den ortak..
    20. Lüks villaya uyuşturucu operasyonu!..
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    Milyonları ilgilendiren karar! Adil Kullanım Kotası (AKN) 2019'da kaldırılıyor
    Milyonları ilgilendiren karar! Adil Kullanım Kotası (AKN) 2019'da kaldırılıyor

    Günün Karikatürü

    4 Kasım 2018
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'