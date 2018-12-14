0553 313 94 23

Erdoğan imzaladı! İşte resmileşen önemli atamalar

Bazı bakanlık ve kurumlardaki atamalar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

14 Aralık 2018 Cuma 06:29
Erdoğan imzaladı! İşte resmileşen önemli atamalar

Ayrıca Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi üyelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte resmileşen önemli atamalar...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Devlet  Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Türk Patent ve Marka Kurumuna ilişkin atama  kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne Mehmet Ali Kahraman atandı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür  Yardımcılığına Sakine Solmaz Haberal getirilirken, Türk Patent ve Marka Kurumu  Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Mehmet Arı'nın ataması gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Osman  Bölükbaşı Dara ise 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi  gereğince görevden alındı.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de

Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi üyelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan  genelgeye göre, 23 Aralık 2015 tarihli 29571 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile kurulan Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesinin üyeleri yeniden teşekkül ettirildi.

Buna göre Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi; Sağlık Bakanı veya görevlendireceği Bakan Yardımcısının başkanlığında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı, Ticaret Bakan Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı, Türkiye İlaç  ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı ile Türkiye  Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı'ndan oluşacak.

Daha önce Başbakanlık Genelgesi ile kuruluşu gerçekleştirilen Sağlık  Endüstrileri Yönlendirme Komitesi, sağlık endüstrileri alanındaki yatırım,  üretim, ihracatın arttırılması, teknolojinin geliştirilmesi için fiyatlandırma,  ruhsatlandırma, kamu alımları, kamu destekleri ve sağlık teknolojisi  politikalarını koordine etmekle görevlendirilmişti.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 06:53
  1. Erdoğan
  2. Resmi Gazete
  3. atama
  4. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan imzaladı! İşte resmileşen önemli atamalar
    1. Erdoğan imzaladı! İşte resmileşen..
    2. ABD'den Yemen görüşmelerine ilişkin..
    3. Asgari ücret için kritik gelişme! O..
    4. Erdoğan imzaladı! İşte resmileşen..
    5. Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    6. Başkentte kar yağışı etkili oluyor
    7. Çavuşoğlu Pompeo ile görüştü
    8. Mehmetçik imdada yetişti! Kara Şahin..
    9. Harekete geçmek için Türkiye'yi..
    10. Türkiye sinyali verdi, ABD panik..
    11. Almanya'da polise 'olağanüstü' yeni..
    12. F.Bahçe'den şaşırtan paylaşım! Tepki..
    13. 'Sen niye bizim çocuklarımızı..
    14. O saldırgan öldürüldü... Terör örgütü..
    15. Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası
    16. Temsilciler Meclisi 'soykırım' dedi
    17. Yerel seçim takvimi Resmi Gazete’de
    18. DEAŞ karşıtı koalisyonunun hava..
    19. "Trump'ın göreve başlama töreni..
    20. Abbas, Mısır istihbarat heyetiyle..
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Rusya'dan Fırat'ın doğusuyla ilgili açıklama!
    Rusya'dan Fırat'ın doğusuyla ilgili açıklama!
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası! Çok sayıda...
    Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası! Çok sayıda...

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu