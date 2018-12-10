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Erdoğan imzaladı! 1500 kişi alınacak

Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) 1500 işçi alınmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 07:07
Erdoğan imzaladı! 1500 kişi alınacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara  göre, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2019 Yılına Ait Genel  Yatırım ve Finansman Programı'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yürürlüğe  konuldu.

 

Buna göre, son yıllarda kurumdan ayrılan nitelikli personel açığının  kapatılabilmesi için 1500 pano ayak üretim işçisi istihdamında TTK Yönetim  Kuruluna yetki verildi.

Söz konusu işçilerin alımına ilişkin takvim ile usul ve esasları  belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

 KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 07:07
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