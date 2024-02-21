Erdoğan, İmamoğlu ve Soyer işte orada bir araya geldiler
İzmir'de kaydedilen bir apartman zili sosyal medyanın ilgisini çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer nerede buluştu...
İzmir Karşıyaka'da fotoğraflanan bir apartman espri konusu oldu. Fotoğrafta apartmanda oturan ailelerin soyadlarının yazılı olduğu fotoğrafta;
İmamoğlu, Soyer ve Erdoğan daireleri dikkat çekti. Akıllara, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer geldi. Sosyal medyada espri konusu olan görüntüler, 'Bakın kimler aynı apartmanda oturuyor' şeklinde paylaşıldı.