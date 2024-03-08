Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel bir krizin önüne geçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında öğle saatlerinde Türkiye’ye gelen Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek için Dolmabahçe Çalışma Ofisine geldi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önce çalışma ofisine giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski arasında yapılan görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşme sonrası Erdoğan ve Zelenski ortak basın açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sayın Zelenski'yi yeniden misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliğine yönelik desteğimizi vurguladım. Savaşın başta Ukrayna olmak üzere menfi yansımaları artıyor.

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"Barış zirvesi için ev sahipliğine hazırız"

Maalesef barışın tesisi için Mart 2022'de İstanbul'da kurduğumuz müzakere masasının yanından geçebilecek nitelikte diplomatik bir adım atılamadı.

Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız.

"Küresel bir gıda krizinin önüne geçildi"

Karadeniz girişimi 33 milyon tona yakın tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına imkan vererek küresel bir gıda krizinin önüne geçmişti. Taraflar arasında yeni bir mutabakat sağlanması için daha önce olduğu gibi elimizden gelen desteği vermeye hazırız.

Ukrayna'nın ekonomik açıdan ayakları üzerinde duran bir konuma gelmesi büyük önem taşıyor.

Savaşa rağmen ikili ticaretimizin istikrarlı bir seyir izlemesinden memnuniyet duyuyoruz. 10 milyar dolar hedefine ulaşmak için gayretlerimizi artırma konusunda mutabık kaldık.

Pek çok firmamız savaşın getirdiği riskleri göğüsleyerek arazideki çalışmalarına devam etti, devam ediyor. Ukrayna'nın yeniden imar edilmesi için desteğimizi devam ettireceğiz.

Zelenski'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanı ve Türk halkına Ukrayna'nın bağımsızlığına desteğiniz için teşekkür ederim.

Her zamanki gibi çok samimi bir müzakere gerçekleştirdik. Bir an önce topraklarımıza adil bir barış getirmek istiyoruz.

Türkiye'nin çabaları sayesinde ciddi insani sonuçlar elde ettik.