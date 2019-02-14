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Erdoğan ile Putin görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşme sona erdi. Erdoğan, görüşme öncesinde "YPG/PYD Fırat'ın doğusu temizlenmeden Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz" açıklaması yaptı.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:59
Erdoğan ile Putin görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi; 

Erdoğan'ın açıklamaları;

ABD'nin çekilme kararı en önemkli konudur. Bu yeni durum karşısında birlikte çalışmamız çok önemli. PKK/YPG'yi yok eden bir plan üzerinde çalışmalıyız.

Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Soçi'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Soçi Uluslararası Havalimanı'nda, Soçi Belediye Başkanı Anatoli Pokomov ve Devlet Protokol Müdürü Igor Bogdanov ile Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Novorosisk Başkonsolosu Yunus Emre Öziğci ve diğer yetkililer karşıladı. 

Erdoğan'a Rusya ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelecek ve Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılacak. 

Zirvede, Astana platformunun Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunmasını teminen sahada ve siyasi süreçte yürüttüğü ortak çabalar gözden geçirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve esnasında mevkidaşlarıyla gerçekleştireceği ikili temaslarında, Rusya Federasyonu ve İran'la ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların da ele alınması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:59
  1. iran
  2. rusya
  3. Putin
  4. Erdoğan
  5. suriye
  6. Ruhani

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  • Bahadır SAĞLAM Bahadır SAĞLAM 1 sa önce
    Samimiyet sahibi birisi katil esad deyip esadin sahibi putine dostum diyemez dostum obama dostum TRAMP dostum barzani salih müslim papa yeter da ya göründugunuz gibi yada oldugunuz gibi görünün
  • Mehmet Karataş Mehmet Karataş 1 sa önce
    Arsivde akit e ait 30 tane katil putin manseti var bu ne tutarsızlık eyy müslüman
  • Kürşad YALÇIN Kürşad YALÇIN 1 sa önce
    Turkmendaginin katilleri ile el ele bana dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim!!
  • Tamer korkmaz Tamer korkmaz 1 sa önce
    RUS uçağını ben düşürdüm yok yalan soyledim FETO hocam düşürmüş

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