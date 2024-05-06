Erdoğan ile Hamas lideri Heniyye arasında kritik görüşme! Dikkat çeken ateşkes açıklaması

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Kabine toplantımız öncesi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın Heniyye ile görüşmemizde Gazze’deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabaları ele aldık.

Hamas’ın ara buluculardan aldığı ateşkes önerisini onaylamasını değerlendirdik. Hamas’ın Türkiye’nin telkinleri ile verdiği kararı olumlu bulduğumuzu ifade ettiğim görüşmede, İsrail’in de kalıcı ateşkes için adım atması gerektiğini vurguladık. Batılı ülkeler başta olmak üzere tüm tarafları, ateşkes için İsrail’e gereken baskıyı yapmaya çağırıyorum.

HAMAS, MISIR VE KATAR'IN GAZZE'DE ATEŞKES TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Hamas ve İsrail arasında ateşkes müzakereleri devam ederken, Hamas tarafından yapılan açıklamada Mısır ve Katar tarafından sunulan Gazze Şeridi’ndeki ateşkes teklifinin kabul edildiği duyuruldu. Açıklamada, “Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Katar Başbakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ve Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel ile bir telefon görüşmesi yaptı ve Hamas’ın ateşkes anlaşmasına ilişkin teklifi onayladığını bildirdi” denildi.

Bir Hamas yetkilisi ise, ateşkes teklifinin kabul edilmesinin ardından "Top artık İsrail'in sahasında" ifadelerini kullandı.

Ateşkes teklifinin detayları henüz bilinmezken, İsrail basını Hamas'ın kabul ettiği şartların İsrail'in kabul ettiği şartlar olmadığını belirtti.

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