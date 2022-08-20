Erdoğan ile genç kız arasında içinizi ısıtacak sohbet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Dörtyol Meydanı'ndaki “60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni”ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından projedeki örnek daireyi gezerek incelemelerde bulundu.

Erdoğan, hak sahiplerinden bir ailenin daveti üzerine evlerine misafir oldu.

Ziyaret sırasında genç kızın kendisine yazdığı bir mektubu okuyan Erdoğan, "Sen miniksin" satırını okuyunca, "1.85'im ben" diyerek espri yaptı. Erdoğan mektubu okuduktan sonra, "Sen beni ağlatacaksın" dedi. Kızın, "Neden" diye sorması üzerine Erdoğan, "Bu yazdıklarından sonra nasıl ağlamayayım? Beni ağlatacak şeyler koymuşsun içine" cevabını verdi.