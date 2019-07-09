Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Parti kuruyormuşsun" sorusuna "Benim bir beyanım olmadı" diye cevap verdiği iddia edildi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Selvi, "Erdoğan 'Parti kuruyormuşsun' diye soruyor. Davutoğlu, 'Benim bir irade beyanım olmadı' diyor" ifadesini kullandı.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "Babacan'ın istifası, Erdoğan ile Davutoğlu'nun görüşmesi" başlığıyla yayımlanan yazısında kulis bilgisi aktardı.

Erdoğan ile Davutoğlu'nun telefonda İstanbul seçimlerini konuştuğunu aktaran Selvi, Erdoğan'ın Davutoğlu'ndan çalışmalara katılmasını istediğini iddia etti. Davutoğlu'nun bu isteği geri çevirdiği söyleyen Selvi, konuşmanın kısa sürede yeni parti konusuna geldiğini söyledi.

Selvi, konuyla ilgili köşesinde şu ifadeleri kullandı:

"Davutoğlu, 22 Nisan tarihinde 14 maddeden oluşan bir açıklama yapmıştı. Ayrıca ramazanda Diyarbakır'da bir iftar organizasyonuna katılıp konuşmuştu. Erdoğanbunları ima ederek 'Konuşmalar yapıyormuşsun' diyor. Davutoğlu, 'Bunlar sizin için sürpriz değil. Zaten görüşlerimi size sunmuştum' diye karşılık veriyor. Parti sorusu bu diyaloğun üzerine geliyor. Erdoğan 'Parti kuruyormuşsun' diye soruyor. Davutoğlu, 'Benim bir irade beyanım olmadı' diyor. Görüşme, Davutoğlu'nun 'Ben sizi bayram için aramıştım. Bayramınız mübarek olsun' sözüne Erdoğan'ın 'Bayramın mübarek olsun' yanıtı ile bitiyor. Her halinden sıcak bir görüşme olmadığı belli."