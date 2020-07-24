Erdoğan ile Bahçeli, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti

Dünya, tarihi bir ana şahitlik etti. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl aradan sonra tekrar ibadete açıldı.

Ayasofya'daki cuma namazı özellikle Yunanistan tarafından yakından takip edidi. Ülkede bayraklar, yas nedeniyle yarıya indirildi.

Tüm dünyanın gözü kulağı bu namazdayken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni bir mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti.

Erdoğan, burada yaptığı kısa açıklamada, "Artık burası aslına döndü, camiydi tekrar cami oldu. Şimdi ilanihaye inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder. Tüm insanlığın bir kültür mirası olarak her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer" dedi.