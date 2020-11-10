Erdoğan ile Aliyev görüştü

Büyük zaferin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, telefonla görüştü.

Erdoğan ve Aliyev, görüşmesinde, Karabağ muharebesinde Azerbaycan'ın kazandığı parlak zafer için birbirini kutladı. Aliyev, siyasi ve manevi desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına bir kez daha şükranlarını sundu.

Erdoğan da Türkiye'nin verdiği desteği yüksek takdirle karşıladığı için Aliyev'e teşekkür etti.

İki lider, "Dost ve kardeş ülkelerimiz ve halklarımız birbirlerinin yanında olmaya devam edecektir" mesajını verdi. Erdoğan ve Aliyev, ateşkesi izlemek için Rusya ve Türkiye'nin kuracağı ortak gözlem merkezini görüştü.

Bu merkezin bölgede kalıcı barışın sağlanmasına katkı sağlayacağına dair güven ifade edildi.