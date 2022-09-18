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Gündem Erdoğan ile ABD'li vatandaşın o diyaloğu güldürdü! Herkes bir anda kahkahaya boğuldu
Gündem

Erdoğan ile ABD'li vatandaşın o diyaloğu güldürdü! Herkes bir anda kahkahaya boğuldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'deki Central Park'ta yürüyüş yaparken tanıştığı Amerikalı vatandaştan sigarayı bırakmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 13:25:00 -
Erdoğan ile ABD'li vatandaşın o diyaloğu güldürdü! Herkes bir anda kahkahaya boğuldu

 

ABD’nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurul öncesinde Central Park’ta yürüyüş yaptı.

Yoğun ilgiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Sigara dikkatini çekti

Yürüyüş esnasında Amerikalı bir aileyle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini ise sigara içen kişi çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'liyi, "Sigara içmesin. Bıraksın sigarayı" sözleriyle uyardığı samimi sohbeti kameralara yansıdı.

 

 

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Yorumlar

Zeynel

Samimiyet böyle bi şey kk bey gör de öğren liderlik öğren reis ders veriyor

Zekeriya

Muhalefet bu sefer ne kulp takacak başta bunu merak ediyorum. 
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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