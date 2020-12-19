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Aktüel Erdoğan: "(İhracat treni) Halkalı'daki gümrük işlemlerini tamamlayan trenimiz, uğradığı her durakta konum atarak 12 gün sonra Çin'e ulaştı."
Aktüel

Erdoğan: "(İhracat treni) Halkalı'daki gümrük işlemlerini tamamlayan trenimiz, uğradığı her durakta konum atarak 12 gün sonra Çin'e ulaştı."

Yeniakit Publisher
2020-12-19 14:30:38 -
Erdoğan: "(İhracat treni) Halkalı'daki gümrük işlemlerini tamamlayan trenimiz, uğradığı her durakta konum atarak 12 gün sonra Çin'e ulaştı."
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