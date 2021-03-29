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Dünya "Erdoğan için Yunanistan'a gitmedi"
Dünya

"Erdoğan için Yunanistan'a gitmedi"

Rus muhalif yazarlardan Stanislav Belkovski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı rahatsız etmemek için Yunanistan'ın bağımsızlık günü kutlamalarına katılmadığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 13:31:00 - 2021-03-29 13:32:04
"Erdoğan için Yunanistan'a gitmedi"

Münübe Yılmaz

Rus muhalif yazarlardan Stanislav Belkovski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı rahatsız etmemek için Yunanistan'ın bağımsızlık günü kutlamalarına katılmadığını iddia etti. Eho Moskvi radyosunda yayınlanan bir programda konuşan Belkovski, Putin'in bağımsızlık günü kutlamaları için Atina'ya gitmemesinin sebebinin pandemiyle ilgisi olmadığını dile getirdi. "Putin Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrıldığı bağımsızlık günü yıl dönümünde düzenlenen kutlamalarına katılmadı. Üstelik, kutlamalar sırasında kurtuluş mücadelesinde Rus halkının yardımı için kendisine Atina'nın altın madalyası da verilecekti" diyen Belkovski, Erdoğan'ın Putin'in en önemli dostlarından biri olduğunu kaydetti. Belkovski, "Çünkü Putin, uluslararası arenadaki en önemli dostlarından ve ortaklarından biri olan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız etmek istemedi. Bizim ülkemizde Putin Erdoğan'dan şahsen sorumludur, bu nedenle kendisi gitmek yerine Başbakan Mihail Misustin'i Yunanistan'a gönderdi" dedi. Yunanistan, Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılmasının 200. yıl dönümünü sebebiyle bağımsızlık günü kutlamaları için Rusya lideri Putin'i de davet etmiş, ancak Kremlin Sözcüsü Dmitri Peşkov, Putin’in Atina’yı ziyaret etme planı olmadığını açıklamıştı. Açıklama Yunanistan tarafında hayal kırıklığına sebep olmuştu.

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