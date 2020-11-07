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Aktüel Erdoğan: "Hem mücadeleyi yürüteceğiz hem bunun bedelini ödeyeceğiz hem de hedeflerimizden asla vazgeçmeyeceğiz."
Aktüel

Erdoğan: "Hem mücadeleyi yürüteceğiz hem bunun bedelini ödeyeceğiz hem de hedeflerimizden asla vazgeçmeyeceğiz."

Yeniakit Publisher
2020-11-07 15:48:15 -
Erdoğan: "Hem mücadeleyi yürüteceğiz hem bunun bedelini ödeyeceğiz hem de hedeflerimizden asla vazgeçmeyeceğiz."
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