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Siyaset Erdoğan HDP'li ismin fişini çekti: Bu işi bir an önce bitirin!
Siyaset

Erdoğan HDP'li ismin fişini çekti: Bu işi bir an önce bitirin!

PKK kampına giderek terörist Volkan Bora ile birçok fotoğraf çekilen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezleke süreci hızlı işleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün AK Parti MYK’da kurmaylarına bir an önce harekete geçmeleri talimatını verdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 08:36:00 -
Erdoğan HDP'li ismin fişini çekti: Bu işi bir an önce bitirin!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yapılan sunumların yanı sıra güncel siyasi meseleler de gündeme geldi.

Bunlardan birisi de 2017’de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen ‘Koçero Meleti’ kod adlı PKK’lı terörist Volkan Bora ile terör kampındaki fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında düzenlenen fezleke oldu. Erdoğan’ın kurmaylarına, “Bu işi bir an önce bitirin. Ne gerekiyorsa yapın” talimatı verdiği öğrenildi.

Süreç hızlanacak

Erdoğan’ın bu talimatı üzerine, Cumhurbaşkanlığınca söz konusu fezlekenin TBMM Başkanlığı’na sunulmasının ardından Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonu’nun, Güzel hakkındaki dosyayı öne alacağı ve en erken sürede toplanacağı belirtiliyor.

 

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Yorumlar

Adalet birgün herkese lazım olacak

Fetonun yanına gidip foto çekenlerede sıra gelecekmi.Kimsenin ahı kimsede kalmaz.
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Eyüp

Bir tek semra güzelmi?? Hdpkk nın hepsi kamptan gelme hepsi gırtlağına kadar teröre bulaşmış ve açık destek verdikleri halde bu acelelik sadece bir kişiyemi?? T.C. devletinin yargısı savcısının korktuğu çekindiği veya bizim bilmediğimiz birşeymi var ki bu terör partisi kapatılmıyor? Dünyada teröristlerin doldurulduğu tek meclis Türkiye.
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