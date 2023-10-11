Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Erdoğan haykırıyor: “Hani nerede insan hakları?!” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Karahasanoğlu, yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile ortak basın toplantısında, İsrail'e savaş ve uçak gemisi göndererek Gazze'de katliama ortaklık eden Amerika ve Avrupalı devletlere meydan okumasına değindi.

Filistin konusunda dünyanın insanlık suçunu görmezden geldiğini belirten Karahasanoğlu, bizdeki iki yüzlü muhalefet partilerine de tepki gösterdi:

"Ama maalesef, biz muhalefet partilerinin genel başkanlarının, Osman Kavala için bağırdıklarını duyuyoruz, Can Atalay için seslerini yükselttiklerini görüyoruz.. Hatta teröristbaşı Apo için, o olmazsa, Apo’ya özgürlük isteyenler için seslerini yükselttiklerini görüyoruz.. Teröristler için “insan hakları” diyen parti yöneticileri, Gazze’deki sivil insanlara yönelik “Enkaza çevireceğiz” tehditleri için, hastaneler dahil elektrik ve su kesilmesi operasyonları için, tek kelime etmiyorlar.."

İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sırtında yumurta küfesi olduğu halde, İsrail’in adım adım Filistin topraklarını işgale devam etmesi ve son olarak da “Aksa Tufanı” operasyonunun başlatılması üzerine, İsrail’in Gazze ile ilgili olarak “Enkaza çevireceğiz” tehditlerine yönelik yaptığı açıklama şöyle:

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“Gazze’ye su verilmiyor? Hani insan hakları? Elektrik verilmiyor? Hani insan hakları?”

Bu sözlerin arkasından, ben beklerim ki, sırtında yumurta küfesi olmayan muhalefet partilerinin genel başkanları, çok daha yüksek perdeden haykırsınlar..

“Hani insan hakları” desinler..

Ama maalesef, biz muhalefet partilerinin genel başkanlarının, Osman Kavala için bağırdıklarını duyuyoruz, Can Atalay için seslerini yükselttiklerini görüyoruz..

Hatta teröristbaşı Apo için, o olmazsa, Apo’ya özgürlük isteyenler için seslerini yükselttiklerini görüyoruz..

Teröristler için “insan hakları” diyen parti yöneticileri, Gazze’deki sivil insanlara yönelik “Enkaza çevireceğiz” tehditleri için, hastaneler dahil elektrik ve su kesilmesi operasyonları için, tek kelime etmiyorlar..

Yarın belki de, arabuluculuk konusunda, “Size güveniyoruz” denilecek olan Cumhurbaşkanı, siyasi beklenti içinde olmaksızın, sözünü esirgemeden doğruları hatırlatıyor..

Çekinmeden, kim ne düşünür, ne söyler, hesap yapmadan “hak” bildiğini haykırıyor:

“İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde siz suyu, elektriği kesemezsiniz. Şu anda düşünebiliyor musunuz Gazze’de hastaneler ne durumda? Çalışıyor mu? Maalesef. Acımasızca ibadethaneler, hastaneler vuruluyor.”