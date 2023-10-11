  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yeni Akit Gazetesi Erdoğan haykırıyor: “Hani nerede insan hakları?!”
Yeni Akit Gazetesi

Erdoğan haykırıyor: “Hani nerede insan hakları?!”

Yeniakit Publisher
2023-10-11 10:44:00 -
Erdoğan haykırıyor: "Hani nerede insan hakları?!"

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Erdoğan haykırıyor: “Hani nerede insan hakları?!” başlıklı yazısında Gazze'de yaşanan insanlık suçuna ortak olan devletlerin sahtekarlıklarına ve bizdeki muhalefet partilerin iki yüzlülüğüne değindi.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Erdoğan haykırıyor: “Hani nerede insan hakları?!” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Karahasanoğlu, yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile ortak basın toplantısında, İsrail'e savaş ve uçak gemisi göndererek Gazze'de katliama ortaklık eden Amerika ve Avrupalı devletlere meydan okumasına değindi. 

Filistin konusunda dünyanın insanlık suçunu görmezden geldiğini belirten Karahasanoğlu, bizdeki iki yüzlü muhalefet partilerine de tepki gösterdi:

"Ama maalesef, biz muhalefet partilerinin genel başkanlarının, Osman Kavala için bağırdıklarını duyuyoruz, Can Atalay için seslerini yükselttiklerini görüyoruz.. Hatta teröristbaşı Apo için, o olmazsa, Apo’ya özgürlük isteyenler için seslerini yükselttiklerini görüyoruz.. Teröristler için “insan hakları” diyen parti yöneticileri, Gazze’deki sivil insanlara yönelik “Enkaza çevireceğiz” tehditleri için, hastaneler dahil elektrik ve su kesilmesi operasyonları için, tek kelime etmiyorlar.."

İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sırtında yumurta küfesi olduğu halde, İsrail’in adım adım Filistin topraklarını işgale devam etmesi ve son olarak da “Aksa Tufanı” operasyonunun başlatılması üzerine, İsrail’in Gazze ile ilgili olarak “Enkaza çevireceğiz” tehditlerine yönelik yaptığı açıklama şöyle:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Gazze’ye su verilmiyor? Hani insan hakları? Elektrik verilmiyor? Hani insan hakları?”

Bu sözlerin arkasından, ben beklerim ki, sırtında yumurta küfesi olmayan muhalefet partilerinin genel başkanları, çok daha yüksek perdeden haykırsınlar..

“Hani insan hakları” desinler..

Ama maalesef, biz muhalefet partilerinin genel başkanlarının, Osman Kavala için bağırdıklarını duyuyoruz, Can Atalay için seslerini yükselttiklerini görüyoruz..

Hatta teröristbaşı Apo için, o olmazsa, Apo’ya özgürlük isteyenler için seslerini yükselttiklerini görüyoruz..

Teröristler için “insan hakları” diyen parti yöneticileri, Gazze’deki sivil insanlara yönelik “Enkaza çevireceğiz” tehditleri için, hastaneler dahil elektrik ve su kesilmesi operasyonları için, tek kelime etmiyorlar..

Yarın belki de, arabuluculuk konusunda, “Size güveniyoruz” denilecek olan Cumhurbaşkanı, siyasi beklenti içinde olmaksızın, sözünü esirgemeden doğruları hatırlatıyor..

Çekinmeden, kim ne düşünür, ne söyler, hesap yapmadan “hak” bildiğini haykırıyor:

“İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde siz suyu, elektriği kesemezsiniz. Şu anda düşünebiliyor musunuz Gazze’de hastaneler ne durumda? Çalışıyor mu? Maalesef. Acımasızca ibadethaneler, hastaneler vuruluyor.”

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Karahasanoğlu canlı yayında tek tek anlattı! Fatih Altaylı’ya 'Emrah Serbes' tokadı
Karahasanoğlu canlı yayında tek tek anlattı! Fatih Altaylı’ya 'Emrah Serbes' tokadı

Gündem

Karahasanoğlu canlı yayında tek tek anlattı! Fatih Altaylı’ya 'Emrah Serbes' tokadı

Cübbeli Ahmet Hoca Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yazısı aracılığıyla çağrı yaptı!
Cübbeli Ahmet Hoca Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yazısı aracılığıyla çağrı yaptı!

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yazısı aracılığıyla çağrı yaptı!

Kuzey Kore'den İsrail-Filistin açıklaması! Tarafını belli etti
Kuzey Kore'den İsrail-Filistin açıklaması! Tarafını belli etti

Dünya

Kuzey Kore'den İsrail-Filistin açıklaması! Tarafını belli etti

Hizbullah İsrail askeri aracını imha ettiği görüntüleri yayınladı!
Hizbullah İsrail askeri aracını imha ettiği görüntüleri yayınladı!

Gündem

Hizbullah İsrail askeri aracını imha ettiği görüntüleri yayınladı!

İsrailli polisler 3. kez yanlışlıkla kendi arkadaşlarını vurdu
İsrailli polisler 3. kez yanlışlıkla kendi arkadaşlarını vurdu

Dünya

İsrailli polisler 3. kez yanlışlıkla kendi arkadaşlarını vurdu

Hamas'tan İsrailli esirlere ilişkin açıklama
Hamas'tan İsrailli esirlere ilişkin açıklama

Dünya

Hamas'tan İsrailli esirlere ilişkin açıklama

İsrail bunu hiç beklemiyordu! Kassam Tugayları, Ashkelon'a sızdı!
İsrail bunu hiç beklemiyordu! Kassam Tugayları, Ashkelon'a sızdı!

Dünya

İsrail bunu hiç beklemiyordu! Kassam Tugayları, Ashkelon'a sızdı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23