0553 313 94 23

Erdoğan, Hafız Abdullah Nazırlı'yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geldiği Elazığ’da kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'yı evinde ziyaret etti.

09 Mart 2019 Cumartesi 20:26
Erdoğan, Hafız Abdullah Nazırlı'yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ’da partisinin mitingine katıldı. Miting sonrası alandan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi’nde ikamet eden kanaat önderiHafız Abdullah Nazırlı’nın evine gitti.

Evin önünde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Erdoğan, çocuklara hediyeler verdi. Erdoğan, bir süre hafız Nazırlı ile görüştükten sonra Diyarbakır’daki programına katılmak üzere Elazığ’dan ayrıldı.

4'üncü kez ziyaret etti

Erdoğan’ın, Hafız Nazırlı’yı 4’üncü kez ziyaret ettiği ve bu ziyaretinde Türkiye’de sadece Topkapı Müzesi’nde bulunan özel hazırlanan Kur’an-ı Kerim’den hediye ettiği öğrenildi.

"Böyle bir cumhurbaşkanı Türkiye’ye ilk sefer geliyor, kıymetini bilmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Müslüman bir cumhurbaşkanı olduğunu dile getiren Hafız Abdullah Nazırlı, “Müslümanları sever, bilhassa ilim adamlarını daha çok sever. Bu 4’üncü gelişi, biz de onu çok severiz. Böyle bir cumhurbaşkanı Türkiye’ye ilk sefer geliyor. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Böyle bir Cumhurbaşkanının kıymetini çok bilmeliyiz. Dinine bağlı, namuslu, terbiyeli ilim adamlarını seviyor gidip ziyaret ediyor. Yalnızca beni değil Türkiye’de ne kadar ilim adamı varsa hepsini gidip ziyaret etmiş. Bize de geliyor, Allah razı olsun. Bir ihtiyar amcamız diyor dedemiz hocamız deyip gelip bizi ziyaret ediyor” dedi.

"Dünyada var mı bilmiyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki sene önce geldiğinde de kendisine Kur’an-ı Kerim hediye ettiğini anımsatan Hafız Nazırlı, “Şimdi de büyük bir Kur’an-ı Kerim getirdi. Dünyada var mı yok mu onu bilmiyorum. Türkiye’de yok, bir tane yazılmış. O da Topkapı Müzesi’ndedir. Ben de o zaman gidip görmüştüm. Şimdi de Cumhurbaşkanımız bize hediye getirdi. Çok memnun oldum” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 20:26
  1. Diyarbakır
  2. Elazığ
  3. cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
  4. kanaat önderi
  5. Hafız Abdullah Nazırlı
  6. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayern Münih, averajla liderlik koltuğuna oturdu
    1. Bayern Münih, averajla liderlik..
    2. "Milletimiz, 24 Haziran'da ortaya..
    3. Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçına hazır
    4. Erol Ceylan: "Artık Amerika’da..
    5. Erdoğan: "(S-400) İnşallah geçmişteki..
    6. Çavuşoğlu: “Müzakrelere kaldığımız..
    7. "Bu seçimler bir memleket meselesi"
    8. Erdoğan: "(S-400) Bu konunun, ne NATO..
    9. Erdoğan: "Türkiye istiklali ve..
    10. "Geçmişimiz devleti savunmakla geçti"
    11. Erdoğan: "(S-400) Türkiye'nin bu hava..
    12. Türkiye'nin ilk kış yarışı "Sarıkamış..
    13. Erdoğan: "Mesele S-400 değil,..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele S-400..
    15. Erdoğan, Hafız Abdullah Nazırlı'yı..
    16. Erdoğan: "34 yıldır gençlerin kanı ve..
    17. Türkiye Basketbol 1. Ligi: Akhisar..
    18. Erdoğan: "İstiyoruz ki bizim..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da
    20. Basketbol: Toplu sonuç
    21. Erdoğan: "Öyle bir gençlik istiyoruz..
    22. Ev yangınında 4 kişi dumandan etkilendi
    23. Kadıköy'de silahla yaralama
    24. İzmir'de CHP'nin seçim bürosuna..
    25. Voleybol: Toplu sonuç
    26. AK Partili Mehmet Özhaseki, Alevi..
    27. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    28. İzmir Valiliğinden seçim bürosuna..
    29. Tottenham yine kaybetti
    30. Sarıkamış Rallisi nefes kesti
    İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi
    İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi
    Ekrem İmamoğlu'ndan "Ciddi olamaz" dedirten vaat
    Ekrem İmamoğlu'ndan "Ciddi olamaz" dedirten vaat
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı