Erdoğan, Hafız Abdullah Nazırlı'yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ’da partisinin mitingine katıldı. Miting sonrası alandan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi’nde ikamet eden kanaat önderiHafız Abdullah Nazırlı’nın evine gitti.

Evin önünde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Erdoğan, çocuklara hediyeler verdi. Erdoğan, bir süre hafız Nazırlı ile görüştükten sonra Diyarbakır’daki programına katılmak üzere Elazığ’dan ayrıldı.

4'üncü kez ziyaret etti

Erdoğan’ın, Hafız Nazırlı’yı 4’üncü kez ziyaret ettiği ve bu ziyaretinde Türkiye’de sadece Topkapı Müzesi’nde bulunan özel hazırlanan Kur’an-ı Kerim’den hediye ettiği öğrenildi.

"Böyle bir cumhurbaşkanı Türkiye’ye ilk sefer geliyor, kıymetini bilmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Müslüman bir cumhurbaşkanı olduğunu dile getiren Hafız Abdullah Nazırlı, “Müslümanları sever, bilhassa ilim adamlarını daha çok sever. Bu 4’üncü gelişi, biz de onu çok severiz. Böyle bir cumhurbaşkanı Türkiye’ye ilk sefer geliyor. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Böyle bir Cumhurbaşkanının kıymetini çok bilmeliyiz. Dinine bağlı, namuslu, terbiyeli ilim adamlarını seviyor gidip ziyaret ediyor. Yalnızca beni değil Türkiye’de ne kadar ilim adamı varsa hepsini gidip ziyaret etmiş. Bize de geliyor, Allah razı olsun. Bir ihtiyar amcamız diyor dedemiz hocamız deyip gelip bizi ziyaret ediyor” dedi.

"Dünyada var mı bilmiyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki sene önce geldiğinde de kendisine Kur’an-ı Kerim hediye ettiğini anımsatan Hafız Nazırlı, “Şimdi de büyük bir Kur’an-ı Kerim getirdi. Dünyada var mı yok mu onu bilmiyorum. Türkiye’de yok, bir tane yazılmış. O da Topkapı Müzesi’ndedir. Ben de o zaman gidip görmüştüm. Şimdi de Cumhurbaşkanımız bize hediye getirdi. Çok memnun oldum” diye konuştu.