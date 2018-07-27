Erdoğan, Güney Afrika'da mevkidaşıyla görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir görüşme gerçekleştirdi.27 Temmuz 2018 Cuma 17:23
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan 10'uncu Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki görüşme, zirvenin yapıldığı Sandton Convention Centre'da liderlerin baş başa görüşmeleri için ayrılan bölümde gerçekleşti.
Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın basına kapalı görüşmesi, 45 dakika sürdü.
YORUM YAZ