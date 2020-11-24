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Aktüel Erdoğan, görüşmede Minsk Grubu'nun diğer eş başkanlarının, barış çabalarını eleştirmelerini anlamanın mümkün olmadığını dile getirdi.
Aktüel

Erdoğan, görüşmede Minsk Grubu'nun diğer eş başkanlarının, barış çabalarını eleştirmelerini anlamanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 22:01:23 -
Erdoğan, görüşmede Minsk Grubu'nun diğer eş başkanlarının, barış çabalarını eleştirmelerini anlamanın mümkün olmadığını dile getirdi.
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