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Erdoğan: Geri adım atmak söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nde kıldığı bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu.Rusya'dan alınacak olan S-400'ler ile ilgili konuşan Erdoğan 'Geri adım atmak söz konusu değil' dedi.

04 Haziran 2019 Salı 08:22
Erdoğan: Geri adım atmak söz konusu değil

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camisi'ne geldi.Camiye girişinde vatandaşlarla selamlaşan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı bayram namazında saf tuttu.Erdoğan, hutbe ve namazın ardından cami içinde vatandaşlarla tokalaşarak  bayramlaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Ramazan bayramımızı tebrik ediyorum.Bütün temmenimiz ülkemizde birlik ve barerliğin daim olması. İçişleri bakanımız jandarma komutanımızla birlikte Kato Dağı'nda, telefon görüşmesi yaptık. Savunma bakanı ve kuvvet komutanlarımız Pençe Haraketi için sınr noktalaırnda, telefonla görüştük. Harekat devam ediyor, herhangi bir sapma yok; kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Sonlandırana kadar da devam edecek

YSK'nın kararı

Zannediyorum bir yanlış anlaşılma var. Konu netleşmiş değil. Bütün bunlara karşı tedbiren parti olarak YSK'ya itirazımız oldu. Bazıları bunu sandık kurulu diye ifade ediyor, seçim kurullarına yönelik söz konusı. YSK da itirazımız üzerinden kararını verecektir. Neticesi hayırlı olur. Hakimlerle ilgili konu da karar mercii YSK değildir, hakimlerin bir yerden bir yere gönderilmesi HSK'ya aittir. Ancak bütün bunlarla beraber de bu tür adımların atılması da şüpheye vesile eder. Gerek HSK gerek YSK'nın hasasiyeteri vardır, adımlar atılacaktır.

ABD ile S-400 gerilimi

Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Gerekirse Putin ile bir görüşme yaparız.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 08:22
  1. İstanbul
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