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Erdoğan EYOF fatihini kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYOF 2019’a kakılan Sürat Pateni Milli Takımını ve ülkemize iki madalya kazandıran Furkan Akar’ı kutladı.

01 Mart 2019 Cuma 12:05
Erdoğan EYOF fatihini kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYOF 2019’a kakılan Sürat Pateni Milli Takımını ve ülkemize iki madalya kazandıran Furkan Akar’ı kutladı.


31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Yerel Yönetimler Seçimleri için Erzurum’da miting yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’in Saraybosna Kentinde yapılan EYOF 2019’a katılan Türkiye Sürat Pateni Milli Takımını kutladı.


9 -16 Şubat 2019 tarihleri arasında Bosna Hersek’in Saraybosna kentindedüzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Festivalinde ülkemizebir bronz bir de gümüş olmak üzereiki madalya kazandıran Furkan Akar ve ülkemizi başarıyla temsil eden Muhammet Emir Han’ı tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli sporculara bundan sonraki yarışmalarda da başarı dileklerini ileti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Erzurum Gençlik ve Spor Müdürü Fuat Taşkesenligil ileMilli Takım Yardımcı Antrenörü Duygu Kan Belir’ten bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:05
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