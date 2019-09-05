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Erdoğan: "Eylülün son haftasına kadar Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu kendi istediğimiz şekilde fiilen başlatmakta kararlıyız."

05 Eylül 2019 Perşembe 12:04
Erdoğan: "Eylülün son haftasına kadar Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu kendi istediğimiz şekilde fiilen başlatmakta kararlıyız."
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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:04
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