Erdoğan EİT zirvesinde konuştu: Kardeşlerimiz KKTC’nin haklarına sahip çıkmalı

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi’nde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dost ve kardeş ülkelerin liderlerine KTTC konusunda destek çağrısında bulundu. Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, Türkiye olarak zirve dönem başkanlığını devrettiklerini belirterek, yeni dönem başkanı Türkmenistan’a başarılar diledi.

Aşımız tüm insanlığın hizmetinde

Kovid-19 salgınına değinen Erdoğan, şunları dile getirdi: “Türkiye olarak bu zorlu süreçte dünyanın dört bir yanından aldığımız yardım taleplerini karşılamaya gayret ettik. Şimdiye kadar aralarında teşkilat üyelerimizin de olduğu 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım ulaştırdık. Teşkilatımızın bazı üyelerine tıbbi malzeme ihracat ve satın alma izinleri, eğitim ve personel desteği vermek suretiyle de ayrıca destek olduk. 11 ülkeye de aşı tedarikinde bulunduk. Yerli aşımız TURKOVAC için acil kullanım onayına kısa süre önce başvurduk. İnşallah süreç tamamlanınca aşımızı milletimizle birlikte tüm insanlığın hizmetine sunacağız.”

“Birlikte Geleceğe” yürüyelim

Zirvenin “Birlikte Geleceğe” temasıyla düzenlendiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti: “Ortak hedeflerimize ulaşabilmemiz için gerekli yol haritası 2025 Vizyon Belgesinde yer alıyor. Aşkabat Eylem Mutabakatı’nı da bu doğrultudaki güçlü irademizi vurgulayan bir belge olarak görüyoruz. 8 milyon kilometrekarelik bir alanda yaklaşık 500 milyon nüfusu barındıran coğrafyamızın sunduğu yüksek potansiyelden daha fazla yararlanmalıyız. Ticaret hacmimizi 100 milyar dolar seviyesine çıkartmak için gayretlerimizi yoğunlaştırmalıyız. Öncelikle ticaret anlaşması ECOTA’yı yürürlüğe koymalıyız. Modern İpek Yolu’nun canlandırılması gayretlerimiz hız kesmeden devam ediyor.

Afganistan'a el uzatalım

Ciddi bir insani ve ekonomik krizle karşı karşıya bulunan Afganistan’da bir an evvel kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi önemlidir. Sağlık, eğitim gibi kritik sektörler dahil temel devlet yapılarının işler halde tutulması yönündeki çabaları destekliyoruz. Tüm bölgemizi etkileyecek bir mülteci krizinin önlenmesi için Afgan ekonomisinin ayağa kaldırılması gerekiyor. Kızılay ve STK’larımız, bu ülkede giderek büyüyen açlık ve kıtlık tehlikesine karşı insani yardım faaliyetlerini artırdılar. İran’a uygulanan tek taraflı yaptırımların son bulması, bölgemizin ekonomik refah ve istikrarına katkı sağlayacaktır. Biz Azerbaycan’ın yanında olmayı sürdüreceğiz.

Kıbrıs meselesine katkı çağrısı

Kıbrıs meselesinde, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, çözümün anahtarıdır. Tüm dost ve kardeş ülkelerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmesini istiyorum. Teşkilatımızın gözlemci üyesi olan Kıbrıs Türklerinin maruz kaldığı tecridin hafifletilmesine yönelik spor, kültür, eğitim, turizm gibi alanlarda ilişkilerin geliştirilmesini teşvik ediyoruz. Bölgemiz PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ gibi eli kanlı terör örgütlerinden temizlendikçe huzur, istikrar ve ekonomik kalkınma da hızlanacaktır.”

Başkan Erdoğan”dan baş başa görüşmeler

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile ayrı ayrı bir araya gelerek ikili görüşmeler gerçekleştirdi.