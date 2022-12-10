Erdoğan duyurdu: Orhan Gencebay'dan hayranlarını üzen haber!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'daki toplu açılış töreninde yaptığı açıklamada, usta sanatçı Orhan Gencebay'ın rahatsızlığı nedeniyle açılış törenine katılmadığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'daki Cumhuriyet Meydanı'nda Vezirköprü Devlet Hastanesi, Asarcık-Kavak Yolu, 19 Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.
Açılış törenin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Samsun'un evladı Orhan Gencebay, o da bugün bizimle olacaktı, rahatsızlığı sebebiyle gelemedi." ifadelerini kullandı.