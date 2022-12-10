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Kültür - Sanat Erdoğan duyurdu: Orhan Gencebay'dan hayranlarını üzen haber!
Kültür - Sanat

Erdoğan duyurdu: Orhan Gencebay'dan hayranlarını üzen haber!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'daki toplu açılış töreninde yaptığı açıklamada, usta sanatçı Orhan Gencebay'ın rahatsızlığı nedeniyle açılış törenine katılmadığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 15:46:00 -
Erdoğan duyurdu: Orhan Gencebay'dan hayranlarını üzen haber!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'daki Cumhuriyet Meydanı'nda Vezirköprü Devlet Hastanesi, Asarcık-Kavak Yolu, 19 Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Açılış törenin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Samsun'un evladı Orhan Gencebay, o da bugün bizimle olacaktı, rahatsızlığı sebebiyle gelemedi." ifadelerini kullandı.

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