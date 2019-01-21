Erdoğan duyurdu: Karşılarında bizi bulurlar
Başkan Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Her kim ki bu ülkeyi yeniden çeyrek asır, yarım asır öncesine döndürmeye heveslenirse, karşısında önce bizi bulur." dedi.21 Ocak 2019 Pazartesi 19:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada "Her kim ki bu ülkeyi yeniden çeyrek asır, yarım asır öncesine döndürmeye heveslenirse, karşısında önce bizi bulur." dedi.
Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Her kim ki bu ülkeyi yeniden çeyrek asır, yarım asır öncesine döndürmeye heveslenirse, karşısında önce bizi bulur." dedi.
İşte o paylaşım
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