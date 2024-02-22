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Gündem Erdoğan duyurdu! KAAN'dan müthiş haber
Gündem

Erdoğan duyurdu! KAAN'dan müthiş haber

Yeniakit Publisher
2024-02-22 15:39:00 - 2024-02-22 15:40:43
Erdoğan duyurdu! KAAN'dan müthiş haber

Denizli'de vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün ilk uçuşunu gerçekleştiren Milli Muharip Uçak KAAN ile müthiş haberi Türkiye'ye duyurdu.

 RECEP YEŞİL 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Denizli'den vatandaşlara hitap etti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan savunma sanayisine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye Yüzyılı'nın en önemli ayaklarından biri savunma sanayinde ve teknolojide en üst seviyeye çıkarmaktır. Son bir yıl içinde hava, kara ve denizde onlarca projeyi hizmete aldık. Yüzde 20 olan yerli üretimi yüzde 80'lere çıkardık. Artık her şey bizim, kendimiz üretiyoruz. İhtiyacımız olan silahların hemen tamamını kendimiz üretebiliyoruz. Dost ve kardeş ülkelere de ihraç edebiliyoruz. Geçen sene 5,5 milyar dolar savunma ihracatı gerçekleştirdik. Kendi savaş gemisini yapabilen 10 ülkeden birisiyiz. İHA'lar, SİHA'lar, Akıncı... Şimdi en son KAAN'ımız çıktı. Bir de Kızıl Elma'mız var. Anka-3'ün de hizmete girmesiyle bu alanda çığır açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasının devamında ise dün gökyüzü ile buluşan Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgili müthiş haberi paylaştı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "KAAN'ımızı da gökle buluşturduk. 2028 sonunda KAAN'ın Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz." dedi.

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