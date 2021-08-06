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Gündem Erdoğan duyurdu! İşte kontrol altına alınan yangın sayısı
Gündem

Erdoğan duyurdu! İşte kontrol altına alınan yangın sayısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kontrol altına alınan yangın sayısını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 23:13:00 - 2021-08-06 23:24:06
Erdoğan duyurdu! İşte kontrol altına alınan yangın sayısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kontrol altına alınan yangın sayısını açıkladı.

Erdoğan, 46 ildeki 214 orman yangının 202 tanesinin kontrol altına alındığını duyurdu.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında "Orman yangınlarını söndürme çalışmalarımızı, karadan ve havadan müdahale araçlarımızın sayısını sürekli artırarak yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız." ifadelerinin yanı sıra bir de görsele yer verdi.

Yangın söndürme çalışmalarına 18 amfibik uçak, 850 arazöz ve su tankeri, 57 helikopter, 150 iş makinesi, 9 insansız hava aracı ve 5 bin 250 personelin katıldığını aktaran Erdoğan, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla, yurt dışından temin edilen 4 uçak ve 1 helikopterin de çalışmalara katılacağını belirtti.

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