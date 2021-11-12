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Siyaset Erdoğan duyurdu! Binali Yıldırım, Türkiye'nin aksakalı oldu
Siyaset

Erdoğan duyurdu! Binali Yıldırım, Türkiye'nin aksakalı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sayın Binali Yıldırım'ı, Aksakallar Konseyi'ne Türkiye'nin Aksakalı olarak atadık" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 15:32:00 - 2021-11-12 15:40:13
Erdoğan duyurdu! Binali Yıldırım, Türkiye'nin aksakalı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Aksakallılar Konseyi'ne Türkiye'nin Aksakalı olarak atandığını söyledi.

Erdoğan, “Sayın Binali Yıldırım'ı, Aksakallar Konseyi'ne Türkiye'nin Aksakalı olarak atadık. Binali Bey'in tecrübesi ve birikimiyle, ulaştırma başta olmak üzere konseyin çalışmalarına her alanda değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Üstlendiği bu önemli görevde kendisine başarılar diliyorum.” dedi.

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Yorumlar

Muharrem

Binali beye artık sakal şart.
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