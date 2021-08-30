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Siyaset Erdoğan düşmanlığı Davutoğlu ile Cumhuriyet'i de 'dost' yaptı
Siyaset

Erdoğan düşmanlığı Davutoğlu ile Cumhuriyet'i de 'dost' yaptı

Ahmet Davutoğlu'na yakın Karar gazetesinin iktidar düşmanlığı, onları "Cumhuriyet'in kucağına oturtmaya" kadar getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 23:53:00 -
Erdoğan düşmanlığı Davutoğlu ile Cumhuriyet'i de 'dost' yaptı

 Yeniakit.com.tr 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ekibi, kendisini AK Parti'de iken defalarca hedef alıp, aşağılayan Cumhuriyet'i kaynak göstererek, bir İranlı gazetecinin hezeyanlarını manşetine taşıdı.

 

Haberi okuyanlar, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı söz konusu olduğunda, herkesin "Dost" olabilecek kadar gözünün döndüğü değerlendirmesi yaparken, "Karar gazetesi'nin iktidar düşmanlığı, onları 'Cumhuriyet'in kucağına oturtmaya' kadar getirdi" yorumunu yaptı.

'Taliban Talibandır, değişmez'

Haberde, kaynak olarak Cumhuriyet gazetesi gösterildi. Cumhuriyet ise İranlı bir gazetecinin delilsiz hezeyanlarını yazdı. Taliban'ın kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği iddiasının ortaya atıldığı haberde, "Taliban Talibandır, değişmez" mesajı verildi.

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