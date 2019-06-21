Erdoğan düşmanlığı bunu da yaptırdı! Portakal ve Altaylı PKK savunucusu oldu

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Tunceli Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Kemal'in, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan aldığı mesajı kamuoyuyla paylaşmasından sonra başlayan tartışmalar devam ediyor. AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlıkları gözlerini karartan bazı gazeteciler terörist başından gelen mesajı 'AK Parti PKK'dan medet umuyor.' diyerek yorumladı.

Portakal: HDP için vesayetten kurtulma şansı

Onlardan birisi yabancı sermaye FOX'un sunucusu Fatih Portakal oldu. Portakal, HDP'nin PKK'ya karşı beslediği sevici duyguları görmezden gelerek Twitter hesabından paylaştığı mesajlarla 'AK Parti iktidarını İmralı'dan medet ummakla.' suçladı. Portakal mesajında, "AKP'ye gelince yaşadıkları açmaz durumu gösteriyor. İmralı'dan medet umar duruma geldiler. İktidar, Demirtaş'a karşı olan Öcalan kartını kullanıyor. Beka söylemi ile başlayan seçim kampanyası İmralı ile noktalandı." ifadelerini kullandı. Kurulduğu günden bu yana PKK seviciliği yapan, sırtını PYD'ye YPG'ye ve diğer terör örgütlerine yasladığını açıklamaktan imtina etmeyen HDP'lilere seslenen Portakal, "Terörist Öcalan'a rağmen HDP için vesayetten kurtulma şansı da olabilir. 23 Haziran sonucu geleceklerini belirler." dedi.

Altaylı: İstanbul'a bir mitil de Öcalan attı

Teröristbaşı Öcalan'ın mektubunu gündemine alan bir diğer isim de Fatih Altaylı'ydı. Altaylı, "İktidar partisinin İstanbul’daki Kürt oylarını etkilemek için bir şeyler yapacağı açıktı." dedi. "Bu yeni açılım sandığa nasıl yansır bilemem." diyen Altaylı, "Görünen o ki İstanbul’a bir mitil de Öcalan attı." şeklinde konuştu.