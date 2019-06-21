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Erdoğan düşmanlığı bunu da yaptırdı! Portakal ve Altaylı PKK savunucusu oldu

Doç. Dr. Ali Kemal'in kamuoyuyla paylaştığı teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubu, tartışmaları da beraberinde getirdi. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlıkları gözlerini karartan Fatih Portakal, Mustafa Kurdaş ve Fatih Altaylı gibi bazı isimler, terörist başının mektubunun Ak Parti'ye yarayacağını öne sürerek, Apo'nun "tarafsız kalın" mesajı yerine HDP'nin CHP'yi destekleyen politikasını savundular.

21 Haziran 2019 Cuma 16:19
Erdoğan düşmanlığı bunu da yaptırdı! Portakal ve Altaylı PKK savunucusu oldu

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Tunceli Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Kemal'in, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan aldığı mesajı kamuoyuyla paylaşmasından sonra başlayan tartışmalar devam ediyor. AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlıkları gözlerini karartan bazı gazeteciler terörist başından gelen mesajı 'AK Parti PKK'dan medet umuyor.' diyerek yorumladı.

Portakal: HDP için vesayetten kurtulma şansı

Onlardan birisi yabancı sermaye FOX'un sunucusu Fatih Portakal oldu. Portakal, HDP'nin PKK'ya karşı beslediği sevici duyguları görmezden gelerek Twitter hesabından paylaştığı mesajlarla 'AK Parti iktidarını İmralı'dan medet ummakla.' suçladı. Portakal mesajında, "AKP'ye gelince yaşadıkları açmaz durumu gösteriyor. İmralı'dan medet umar duruma geldiler. İktidar, Demirtaş'a karşı olan Öcalan kartını kullanıyor. Beka söylemi ile başlayan seçim kampanyası İmralı ile noktalandı." ifadelerini kullandı. Kurulduğu günden bu yana PKK seviciliği yapan, sırtını PYD'ye YPG'ye ve diğer terör örgütlerine yasladığını açıklamaktan imtina etmeyen HDP'lilere seslenen Portakal, "Terörist Öcalan'a rağmen HDP için vesayetten kurtulma şansı da olabilir. 23 Haziran sonucu geleceklerini belirler." dedi.

Altaylı: İstanbul'a bir mitil de Öcalan attı

Teröristbaşı Öcalan'ın mektubunu gündemine alan bir diğer isim de Fatih Altaylı'ydı. Altaylı, "İktidar partisinin İstanbul’daki Kürt oylarını etkilemek için bir şeyler yapacağı açıktı." dedi. "Bu yeni açılım sandığa nasıl yansır bilemem." diyen Altaylı, "Görünen o ki İstanbul’a bir mitil de Öcalan attı." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 16:19
  1. İstanbul
  2. Tunceli Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Kemal'
  3. Abdullah Öcalan
  4. fatih portakal
  5. fatih altaylı

YORUM YAZ

  • NurNur10 dk önce
    Zati öyle değillermiydi tc düşmanı olan kimin dostu olacak bize düşman olan onların dostudur
  • tütertüter12 dk önce
    Vanlı Fatih Altaylı neyin peşinde acaba!
  • MemoMemo30 dk önce
    Fatih büyüdü sipalikta çıktı ergen hale caktie geldi . Taksim'de aniracakti.Millet bekliyor bu ne zaman aniracak o anirsinki millet inansın.Anirma sırası. Portakal a gelsin millet onlara puan versin ki diplomalarını milletin elinde alsınlar
  • Fatma Fatma 34 dk önce
    Ha altaylı ha portakal al birini vur ötekini bunların kanından suphelenmemek elde değil bu ara iyice azıttılariki günsonra dut yemiş bülbülolacaklar ondan sonra palavraları seyret .
  • HAMDİHAMDİ48 dk önce
    APO PKK SAYILMIYOR AMA HDP PKK SAYILIYOR ÖYLE Mİ?
  • Dadaş Dadaş 49 dk önce
    Bunlar hem yalan söyler hem iftira ederler çünkü eski Türkiye özlemi var bunlar şişeye oturur kuşağa oturAhmet kaya söver islama hakaret eder Kısacası kıbleleri yok
  • hırsız gördüm.hırsız gördüm.55 dk önce
    devlet öyle harika bir iş çıkardıki paramparça oldu bütün ahinler.
  • Çapanoğlu Çapanoğlu 1 sa önce
    Fatih sen milletten hangi dindensin ya. Yada insanmisin sen...Senin başörtülülere söylediğini daha unutmadik... Bas..İT..lesme
  • Kemal YılmazKemal Yılmaz1 sa önce
    Ya arkadaş okuyucuyu bu kadar mı aptal zannediyorsunuz? Nasıl bir baskı altındasınız ki; böyle ipe sapa gelmez haber yapıyorsunuz?

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