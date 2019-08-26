Erdoğan, “dün bir bugün iki” deyip eleştirmişti... İmamoğlu: Ben tatil yapmadım ki

yeniakit.com.tr CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrasya Gösteri Merkezi'nde konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kendisine yönelik tatil eleştirilerine cevap veren İmamoğlu, okuyanların, “Yok artık” dediği ifadeler kullandı!..

“Dün bir bugün iki”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde toplu açılış töreninde yaptığı konuşmaya, İBB Başkanı İmamoğlu’nun sık sık tatile çıkmasını eleştirmiş ve, “CHP'li belediye başkanlarının neredeyse tamamı gerçek yüzlerini gösterdiler. Dertlerinin kendi kişisel ve ideolojik iktidarlarını inşa etmek olduğu attıkları her adımda ortaya çıktı. İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde. Ben başbakanlığımda da cumhurbaşkanlığımda da böyle tatil yapamadım. Kimi belediyeyi terör örgütüne peşkeş çekti, kimi şimdiden teslim bayrağını çekerek hiçbir iş yapmayacağını ilan etti. Biz böyle bir siyaset anlayışını kabul etmiyoruz.” demişti.

“Yaptığım tatil sayılmaz”

İmamoğlu, Erdoğan’ın eleştirilerine “İşte CHP anlayışı” dedirten bir cevap verdi. CHP il, ilçe, kadın ve gençlik kolları yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Ben tatil de yapmadım açıkçası. Yani yaptığım tatil sayılmaz. 2-3 gün doğal bir eş ve baba mesuliyeti ile başladı. Çocuklarımı görmeye gittim. Ve tekrar işimizin başında olduk. Elbet tatil konusu konuşulacak. Yarın yetinmeyecekler gözünün üstünde kaşın var diyecekler, hafif şöyle sağa şöyle baktı sola şöyle baktı diyecekler de diyecekler. Çok önemli değil. Bu denli takip edilmek güzel bir şey. Şöyle güzel bir şey; biz, işimizin ne kadar ciddi bir iş olduğunun, ne kadar önemli bir işe sahip olduğumuzun farkındayız. Öncelikle bunun altını çizelim. Ama, bizi bu yönüyle takip eden insanların da bizde bir açık bulmaya çalışmaları… Ama farkında değiller ki, Ekrem İmamoğlu'nun özgüveninde asla bir kibir yok. Onun arkasında 10 yıldır yetiştiği sapasağlam Cumhuriyet Halk Partisi örgütü var.”

Tatil yapmadım diyen İmamoğlu’nu İstanbul’da bulana aşk olsun!

İmamoğlu, mazbatasını alır almaz Anıtkabir ziyareti için Ankara’ya gitti. Başkente gitmişken CHP’lileri ziyaret eden İmamoğlu, ardından Edirne’ye giderek yağlı güreş müsabakalarını izledi. Tam İstanbul’a döndü derken, İBB’nin dağıtım yerlerine bir mesaj gönderen İmamoğlu, 8 günlük yıllık izne çıktığını açıkladı. Mazbatasını aldıktan 3 hafta sonra yıllık izne çıkan İmamoğlu, Bodrum’da tatil yaptı. Ardından İstanbul’a dönen CHP’li başkan, sahada bir-iki poz verdikten sonra Nevşehir’e Hacıbektaş ilçesine ziyarete gitti.Buraya gitmesi eleştirilirken dağıtım yerlerine ikinci kez mesaj yollayan İmamoğlu, tekrar yıllık izne çıktığını bildirmiş ve tekrar Bodrum’a gitmişti. Tam bu sırada, 1 haftadır yağış uyarısı yapılan İstanbul’da sağanak etkili olmuş ve sel baskınları birçok ilçeyi vurmuştu. Bir kişinin öldüğü sel felaketi sonrası İmamoğlu, tepkilerin ardından İstanbul’a gelmiş, yelekle birkaç semt gezip tekrar Bodrum’a dönmüştü. 2 gün sonra İstanbul’a dönen İmamoğlu, “bir düğün için” Diyarbakır’a da gitmişti. İmamoğlu’nun Diyarbakır’da, kayyım atanan HDP’lileri ziyaret ettiği iddia edilmiş ve olaya dair görüntüler yayınlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte bu skandalların ardından CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirmişti.

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