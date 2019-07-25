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Erdoğan düğmeye bastı… Yeniden başlıyor… İlk ziyaret Rize’ye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim sonrası parti milletvekilleriyle görüşmelerinin ardından yarın da sahadaki sonuçları, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda teşkilatla analiz edecek. Erdoğan’ın seçimlerde Cumhur İttifakı’na en yüksek oyu veren il ve ilçelere teşekkür turuna çıkması da planlanıyor. İlk ziyaretin Rize’ye olması bekleniyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 07:14
Erdoğan düğmeye bastı… Yeniden başlıyor… İlk ziyaret Rize’ye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa süreli tatilin ardından yarın parti mesaisine kaldığı yerden devam edecek. 81 il başkanı ile biraraya gelecek Erdoğan, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak ve yeni sürece ilişkin mesajlar verecek.

Yeniden başlıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tatil için bir süre ara verdiği parti mesaisine yeniden yoğunlaşıyor. AK Parti’de 31 Mart yerel seçimleri ve 23 Haziran İstanbul yenileme seçimleri sonrasında başlayan muhasebe ve istişare süreci yeniden hız kazanacak. Erdoğan bu kapsamda partisinin il başkanları ile biraraya gelecek.

Seçim muhasebesi kapsamında başlatılan çalışmalarda ilk olarak Erdoğan partisinin MYK ve MKYK’sı ile biraraya gelerek sonuçları değerlendirmişti. Yapılan ilk değerlendirmeler sonucunda partinin alt kademesi ile istişareler başlatıldı.

Yeni süreç mesajı

Erdoğan, istişareler kapsamında ilk olarak partisinin milletvekilleriyle gruplar halinde toplantılar gerçekleştirdi. Toplantılarda seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci yılına ilişkin başlıklar da ele alındı.

Milletvekillerinden sonra muhasebe toplantılarına il başkanları ile devam edilecek. Genişletilmiş olarak gerçekleşecek toplantıya belediye başkanlarının da katılması planlanıyor. Cuma günü AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşecek toplantıda Erdoğan’ın yeni sürece ilişkin mesaj vermesi de bekleniyor.

Teşekkür turuna çıkacak

Erdoğan’ın 31 Mart seçimlerinden sonra partinin tüm organlarıyla görüşme trafiğinin ardından seçimlerde Cumhur İttifakı'na en yüksek oyu veren il ve ilçelere teşekkür turuna çıkması planlanıyor. Erdoğan’ın ilk ziyaret edeceği ilin AK Parti’ye yüzde 72 ile 31 Mart seçimlerinde en yüksek oyun çıktığı baba ocağı Rize olması bekleniyor. Erdoğan'ın, Kurban Bayramı’nın ardından yoğunlaşacak teşekkür turu kapsamında ilk etapta AK Parti’ye yüzde 50’nin üzerinde oy veren Trabzon, Kayseri, Konya, Erzurum, Şanlıurfa gibi büyükşehirlere gitmesi planlanıyor.

 

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 07:14
  1. Şanlıurfa
  2. Trabzon
  3. Rize
  4. Konya
  5. Kayseri
  6. İstanbul
  7. Erzurum
  8. recep tayyip erdoğan

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