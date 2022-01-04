Erdoğan dövizi gösterip enflasyonu işaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Aralık'ta açıklanan tedbir paketiyle dövizdeki köpüğün alındığını belirterek "Enflasyon üzerindeki köpüğü de alarak ülkemizi hak etmediği görüntüden kurtaracağız." dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Ekonomi gündemine ilişkin konuşan Erdoğan, vatandaşlara da yeni yılda enflasyon mesajı verdi.
"Enflasyondaki köpüğü alacağız"
2021 yılının 225 milyar dolarlık ihracatla kapatıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu verilerin doğru yolda ilerlenildiğinin göstergesi olduğunu söyledi. Sözü 20 Aralık'ta açıklanan tedbir paketine getiren Erdoğan, "Açıkladığımız tedbir paketiyle döviz kuru üzerindeki köpüğü almıştık. Enflasyon üzerindeki köpüğü de alarak ülkemizi hak etmediği görüntüden kurtaracağız." dedi.