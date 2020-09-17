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Aktüel Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Tehdit dilinin işe yaramadığı, Türkiye'nin şantaja, haydutluğa boyun eğmeyeceği konunun muhatapları tarafından anlaşılmıştır"
Aktüel

Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Tehdit dilinin işe yaramadığı, Türkiye'nin şantaja, haydutluğa boyun eğmeyeceği konunun muhatapları tarafından anlaşılmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-09-17 14:38:08 -
Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Tehdit dilinin işe yaramadığı, Türkiye'nin şantaja, haydutluğa boyun eğmeyeceği konunun muhatapları tarafından anlaşılmıştır"
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